СБУ депортировала белоруса за антиукраинскую пропаганду

Павел Карназицкий (фото - скриншот видео)

В Службе безопасности заявляют о блокировании деструктивной деятельности и депортации гражданина Беларуси Павла Карназицкого, распространявшего антиукраинскую пропаганду на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, Карназицкий проживал в Украине нелегально и публично распространял фейковых информацию. В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах, куда его приглашали в качестве политического обозревателя, он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях Украины. Отмечается, что Карназицкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

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Глава СБУ Василий Грицак отметил, что после введения ограничений на въезд российских граждан в Украине спецслужбы РФ все чаще привлекают к провокациям иностранцев. "Деятельность подобных проплаченных Россией пропагандистов представляет угрозу не только национальным интересам Украины, но и противоречит законодательству страны их происхождения", - отметил Грицак.

2 января 2019 года иностранца принудительно возвратили в Беларусь с запретом въезда в Украину сроком на три года.

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