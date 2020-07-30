СБУ: Лабцентр растратил 2 млн на покупке некачественных тест-систем для COVID-19

В Херсонском областном лабораторном центре, по данным СБУ, закупили 35 000 не рекомендованных к использованию тест-систем

Служба безопасности подозревает должностных лиц Херсонского областного лабораторного центра в растрате госденег на некачественные медсредства для диагностики COVID-19 молекулярно-генетическим методом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По предварительной версии СБУ, госучреждение заключило договор с одной из коммерческих структур на поставку 35 000 тест-систем. Установлено, что приобретенные средства не рекомендованы к использованию в медучреждениях на основании исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ.

В спецслужбе заявляют, что это могло привести к некорректным результатам диагностирования, угрожало здоровью граждан, а также нанесло бюджету ущерб на более чем на 2 млн грн.

Херсонская местная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по статье о присвоении, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.3 ст.191 УК).

Следственные действия продолжаются.

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Наталия Медведева

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