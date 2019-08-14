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Топливо для России. СБУ отреагировала на снятие ареста с судна

Топливо для России. СБУ отреагировала на снятие ареста с судна - Фото
Танкер Вилга (Фото: Yoruk Isik/MarineTraffic.com)
14.08.2019, 11:59

В Службе безопасности Украины уточнили, что "держат на контроле это дело"

Прокуратура оспорила решение суда о снятии ареста с судна "Вилга", которое незаконно поставляло топливо для подразделений Черноморского флота страны-агрессора Российской Федерации. Об этом сегодня сообщили LIGA.net в СБУ.

"Служба безопасности Украины держит на контроле это дело", - сказали в СБУ, уточнив, что по их просьбе прокуратура оспорила решение суда.

  • 10 августа 2019 года в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в  Херсоне на судне "Мрия", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов.
  • В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе.

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