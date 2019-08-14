Топливо для России. СБУ отреагировала на снятие ареста с судна

Танкер Вилга (Фото: Yoruk Isik/MarineTraffic.com)

Прокуратура оспорила решение суда о снятии ареста с судна "Вилга", которое незаконно поставляло топливо для подразделений Черноморского флота страны-агрессора Российской Федерации. Об этом сегодня сообщили LIGA.net в СБУ.

"Служба безопасности Украины держит на контроле это дело", - сказали в СБУ, уточнив, что по их просьбе прокуратура оспорила решение суда.

10 августа 2019 года в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в Херсоне на судне "Мрия", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов.

В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе.

Читайте также: СБУ задержала российский танкер NEYMA. Что это было: три версии