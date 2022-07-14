СБУ поймала организатора схемы по харьковскому "песчаному делу"

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала организатора криминальной группировки, которая занималась расхищением строительного песка в промышленных масштабах.

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СБУ заявила, что задержала подозреваемого, который более пяти месяцев скрывался от правоохранителей. Он подозревается в организации нелегальной добычи строительного песка.

В начале февраля 2022 года Национальная полиция сообщила директору харьковской фирмы подозрение в незаконной добыче песка на территории Роганской поселковой общины. По данным Офиса генпрокурора, ущерб от его деятельности оценивается почти в 1 млрд грн. Правоохранители задержали троих организаторов незаконного бизнеса, однако тогда подозреваемому в организации схемы удалось скрыться, он был объявлен в общегосударственный розыск.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

СБУ считает установленным, что подозреваемый входил в ближайшее окружение покойного криминального авторитета по кличке "Князь", группировка которого причастна к умышленным убийствам, рейдерству и похищению людей в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Банда была нейтрализована в ходе масштабной спецоперации СБУ в июле 2020 года.

15 июля 2021 года Верховная Рада ужесточила ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых. После этого секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что полезные ископаемые теперь будут под особым контролем государства.

Сергей Бережной

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