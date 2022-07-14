СБУ поймала организатора схемы по харьковскому "песчаному делу"
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала организатора криминальной группировки, которая занималась расхищением строительного песка в промышленных масштабах.
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СБУ заявила, что задержала подозреваемого, который более пяти месяцев скрывался от правоохранителей. Он подозревается в организации нелегальной добычи строительного песка.
В начале февраля 2022 года Национальная полиция сообщила директору харьковской фирмы подозрение в незаконной добыче песка на территории Роганской поселковой общины. По данным Офиса генпрокурора, ущерб от его деятельности оценивается почти в 1 млрд грн. Правоохранители задержали троих организаторов незаконного бизнеса, однако тогда подозреваемому в организации схемы удалось скрыться, он был объявлен в общегосударственный розыск.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
СБУ считает установленным, что подозреваемый входил в ближайшее окружение покойного криминального авторитета по кличке "Князь", группировка которого причастна к умышленным убийствам, рейдерству и похищению людей в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Банда была нейтрализована в ходе масштабной спецоперации СБУ в июле 2020 года.
- 15 июля 2021 года Верховная Рада ужесточила ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых. После этого секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что полезные ископаемые теперь будут под особым контролем государства.
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