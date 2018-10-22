СБУ: Разоблачены бандиты, выдававшие себя за бойцов Нацгвардии

Фото: ssu.gov.ua

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По данным СБУ, участники группировки совершали разбойные нападения, грабежи и вымогательство средств у населения

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В СБУ сообщили, что задержали участников преступной группировки, участники которой выдавали себя за военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, участники группировки совершали разбойные нападения, грабежи и вымогательство средств у населения в разных регионах страны.

"При этом они использовали форму со знаками различия Нацгвардии", - говорится в сообщении.

В СБУ говорят, что задержанные планировали "расширить "географию" своей преступной деятельности", для чего прибыли из Киевской области на Волынь.

В ведомстве говорят, что задержали злоумышленников в Маневичском районе Волынской области при попытке совершения разбойного нападения на местного предпринимателя.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) УК.

Недавно депутату одного из поселковых советов Житомирской области сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве 1 млн гривень.