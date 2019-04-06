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06.04.2019, 14:45

СБУ разоблачила мужчину, призывавшего изменить границу Украины

СБУ разоблачила мужчину, призывавшего изменить границу Украины - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Одесской области разоблачили агитатора, который в соцсетях призывал изменить госграницу Украины

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В Одесской области сотрудники СБУ разоблачили антиукраинского интернет-агитатора, который размещал в соцсетях призывы к изменению государственной границы Украины.

"Оперативники установили, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах соцсетей информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины. Также злоумышленник популяризировал террористические организации "Д/ЛНР". Публикации агитатор получал из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

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СБУ обнаружила в квартире агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.

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Теги: сбу, происшествие
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