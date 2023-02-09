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СБУ разоблачила украинскую компанию, финансировавшую "фонд" коллаборанта Пушилина

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 15:26
СБУ разоблачила украинскую компанию, финансировавшую
Фото: СБУ

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили украинскую продовольственную компанию, которая якобы финансировала российскую террористическую организацию ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как сообщает СБУ, компания располагала частью активов на временно оккупированной территории Донецкой области и перечислила в "бюджет" региона более 4 млн грн. Кроме того, она якобы перечисляла средства в "фонд" главаря террористов в Донецке Дениса Пушилина в поддержку боевиков.

СБУ разоблачила украинскую компанию, финансировавшую "фонд" коллаборанта Пушилина

По данным следствия, корпорация была создана в Донецкой области в начале двухтысячных годов. В 2014 году учредители предприятия перевели часть его активов на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения – в Днепропетровскую область.

Другая часть бизнеса все это время оставалась на временно оккупированной территории востока Украины, пишут правоохранители.

СБУ разоблачила украинскую компанию, финансировавшую "фонд" коллаборанта Пушилина

Как сообщает СБУ, предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных регионах Украины.

СБУ разоблачила украинскую компанию, финансировавшую "фонд" коллаборанта Пушилина

На данный момент решается вопрос по сообщению о подозрении топ-менеджерам компании и избранию меры пресечения.

Мілана Головань
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