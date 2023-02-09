СБУ разоблачила украинскую компанию, финансировавшую "фонд" коллаборанта Пушилина

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили украинскую продовольственную компанию, которая якобы финансировала российскую террористическую организацию ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как сообщает СБУ, компания располагала частью активов на временно оккупированной территории Донецкой области и перечислила в "бюджет" региона более 4 млн грн. Кроме того, она якобы перечисляла средства в "фонд" главаря террористов в Донецке Дениса Пушилина в поддержку боевиков.

По данным следствия, корпорация была создана в Донецкой области в начале двухтысячных годов. В 2014 году учредители предприятия перевели часть его активов на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения – в Днепропетровскую область.

Другая часть бизнеса все это время оставалась на временно оккупированной территории востока Украины, пишут правоохранители.

Как сообщает СБУ, предприятие занималось дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных регионах Украины.

На данный момент решается вопрос по сообщению о подозрении топ-менеджерам компании и избранию меры пресечения.

8 февраля 2023 года СБУ разоблачила схему по подделке сертификатов архитекторов.

Мілана Головань

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