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СБУ заблокировала активы компаний российского олигарха более чем на 1 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 11:55
СБУ заблокировала активы компаний российского олигарха более чем на 1 млрд грн - Фото
Незаконная добыча ископаемых (Фото - ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины заблокировала активы компаний российского олигарха, которые в промышленных масштабах незаконно добывали полезные ископаемые в Украине. Сам олигарх поддерживает войну против Украины, отметили в СБУ. О ком речь, СБУ не сообщает.

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Незаконный бизнес, сообщают в СБУ, был организован в Киевской и Житомирской областях. Там его компания добывала песок и щебень без уплаты налогов в особо крупных размерах.

Также ведомство заявляет о его причастности к рейдерским захватам добывающих предприятий.

Деньги российский олигарх выводил в РФ через разветвленную сеть офшорных компаний. Доходы от незаконной добычи его компания направляла на финансирование полномасштабной агрессии России, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины, сообщает СБУ.

По данным следствия, он также стал основателем одной из российских компаний вместе с одним из главарей террористической организации ДНР.

По данным прокуратуры, против олигарха открыто уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых, уклонению от уплаты налогов и платы за землю, выводу средств и финансированию терроризма. По материалам СБУ наложен арест на личное имущество олигарха, активы подконтрольных предприятий и незаконно добытые полезные ископаемые на общую сумму более 1 млрд грн.

Читайте также: В Киеве задержали владельцев сети аптек с оккупированной территории – СБУ

Мария Макуха
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сбу финансирование терроризма незаконная добыча
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