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09.03.2019, 18:39

СБУ заявила, что предотвратила заказное убийство предпринимателя

СБУ заявила, что предотвратила заказное убийство предпринимателя - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

По данным спецслужбы, херсонского фермера хотели похитить, а потом убить

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Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство предпринимателя в Херсонской области, передает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что один из членов организованной преступной группировки из Запорожья искал исполнителей заказного убийства. Он собирался похитить херсонского фермера и потребовать выкуп почти $100 000. После получения всей суммы, по данным СБУ, он хотел убить предпринимателя.

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Во время спецоперации оперативники имитировали похищение возможной будущей жертвы. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части денег – $40 000.

Фото: пресс-служба СБУ

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Теги: заказное убийство, похищение, сбу
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