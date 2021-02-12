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СБУ заявила о попытке незаконного присвоения недвижимости в центре Киева на $4 млн

12.02.2021, 18:50
СБУ заявила о попытке незаконного присвоения недвижимости в центре Киева на $4 млн - Фото
Фото: СБУ
дополнено

В СБУ сообщили о попытке организованной группы завладеть расположенной в центре столицы недвижимостью завода с государственной долей 81,9%.

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По информации СБУ, в группу входили бывшие руководители завода и менеджеры нескольких частных компаний.

"Злоумышленники незаконно завладели недвижимостью завода площадью 6000 кв м. При оформлении документации дельцы искусственно оценили ее в 1,5 млн грн. Хотя рыночная стоимость подобных объектов с землей в Печерском районе Киева составляет примерно $4 млн. Точная сумма ущерба, нанесенного государственным интересам, устанавливается", – сообщили в СБУ.

Сейчас, по данным спецслужбы, на месте недвижимости строится гостиничный комплекс с рестораном и казино.

Правоохранители провели ряд обысков. "Участникам группы" сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и отмывании доходов, полученных преступным путем.

Сейчас суд наложил на здание арест, сообщили в СБУ.

ДОПОЛНЕНО В 19:45. В пресс-службе прокуратуры Киева сообщили, что речь идет об ОАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Патона".

Подозрения предъявлены бывшему главе правления завода, члену правления и директору одного из юридических лиц.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемые "присвоили объект недвижимости, расположенный по адресу: Киев, Саперное поле, 9а, который принадлежал по праву собственности указанному предприятию путем заключения с подконтрольным обществом договора купли-продажи объекта по заниженной стоимости". Позже бывший глава правления завода оформил на себя право собственности на объект, рассказали в прокуратуре.

Сумма документально подтвержденных убытков вследствие такой сделки, по данным правоохранителей, составляет более 20 млн грн.

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Вадим Ребрина
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сбу недвижимость
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