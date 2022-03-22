Сегодня будет продолжаться эвакуация жителей Мариуполя

Работа гуманитарных коридоров сегодня сосредоточится на эвакуации жителей Мариуполя в Запорожье, будет работать три маршрута. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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В частности, это следующие маршруты:



– Бердянск – Запорожье, место сбора: спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27;

– Мангушская община – Запорожье, место сбора: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена";

– Никольское – Запорожье, место сбора: школа №2, ул. Парковая, 23



Автобусы будут поданы в места сбора с 9.00 до 10.00.



"Мы понимаем, что мест всем не хватит, поэтому просим проходить в автобусы организовано в соответствии с инструкциями наших представителей на месте. Мы точно никого не оставим и будем продолжать эвакуацию ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех мариупольцев", – сказала Верещук.



Также из Запорожья по маршруту в Мариуполь выехал 21 автобус и грузовик с гуманитарной помощью.



Решается вопрос доставки дополнительного горючего в Бердянск, чтобы продолжить заправку машин мариупольцев.

Валерия Давыдова

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