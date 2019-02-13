Сегодня в Одессе произошло "самое тупое ограбление года": полиция

Скриншот из видеозаписи

Сегодня, 13 февраля, двое грабителей напали в центре Одессы на мужчину, избили его и отобрали сумку с крупной суммой денег. Удача на этом от них отвернулась, пишет в Facebook сотрудник правоохранительных органов Зоя Мельник: убегали они в сторону отделения Наполиции.

"То ли преступники были "на гастролях" и плохо знали город, то ли впопыхах совершили ошибку - неизвестно. Но побежали они прямо в сторону ГУНП", - пишет Мельник.

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Злоумышленников тут же задержали: одного - сотрудники уголовного розыска, второго - правоохранители из ювенальной превенции.

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