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13.02.2019, 14:38

Сегодня в Одессе произошло "самое тупое ограбление года": полиция

Сегодня в Одессе произошло "самое тупое ограбление года": полиция - Фото
Скриншот из видеозаписи

Сообщившая о курьезном случае в приморском городе полицейская рассказала, что грабители с сумкой денег случайно побежали в сторону отделения полиции

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Сегодня, 13 февраля, двое грабителей напали в центре Одессы на мужчину, избили его и отобрали сумку с крупной суммой денег. Удача на этом от них отвернулась, пишет в Facebook сотрудник правоохранительных органов Зоя Мельник: убегали они в сторону отделения Наполиции.

"То ли преступники были "на гастролях" и плохо знали город, то ли впопыхах совершили ошибку - неизвестно. Но побежали они прямо в сторону ГУНП", - пишет Мельник.

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Злоумышленников тут же задержали: одного - сотрудники уголовного розыска, второго - правоохранители из  ювенальной превенции.

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Теги: одесса, курьез, ограбление, грабитель
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