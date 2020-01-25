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СМИ: В Афганистане сбит молдавский вертолет с украинцами на борту

СМИ: В Афганистане сбит молдавский вертолет с украинцами на борту - Фото
Фото: facebook.com/MoDAfghanistan
25.01.2020, 18:55

По предварительной информации, он был атакован при помощи ручного противотанкового гранатомета с земли

В Афганистане подвергся нападению вертолет Ми-8 молдавской авиакомпании, среди членов экипажа которого было двое граждан Украины. Об этом сообщает молдавское издание TV8.md со ссылкой на пресс-секретаря Гражданского авиационного управления Молдовы Ирину Бодоликэ.

Инцидент произошел в провинции Гильменд. Вертолет был задействован в гуманитарной миссии.

По предварительной информации, он был атакован при помощи ручного противотанкового гранатомета с земли.

На борту находились три члена экипажа, в том числе командир и инженер-механик из Украины. Они были легко ранены. Второй пилот, гражданин Молдовы, не пострадал. Вертолет получил незначительные повреждения.

Всех членов экипажа забрал другой вертолет, на борту которого находились граждане Молдовы.

Украинцы, по информации издания, уже выписаны из больницы.

О «чрезвычайном происшествии с вертолетом Ми-17 (модификация Ми-8, - ред.)» сообщает пресс-служба Минобороны Афганистана. Там также подтвердили, что экипаж не получил серьезных ранений, не уточнив гражданство пострадавших и причину инцидента. «Министерство проводит расследование ситуации», - сказано в сообщении.

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