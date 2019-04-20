Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.04.2019, 20:20

Снова "минирования". В Одессе взрывчатку ищут в четырех зданиях

Снова "минирования". В Одессе взрывчатку ищут в четырех зданиях - Фото
Фото: пресс-служба полиции

Взрывчатку искали в больнице, ТЦ, кинотеатре и гостинице

Реклама
Реклама

В Одессе в течение дня в полицию поступали сообщения о минировании гостиницы на улице Еврейская, Городской клинической больницы №1, торгового центра на проспекте Небесной сотни и кинотеатра по улице Верненская. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

На места выезжали правоохранители, взрывотехники и кинологи. Людей из зданий эвакуировали.

Реклама

На данный момент в больнице и гостинице, на прилегающих территориях взрывоопасных предметов не обнаружили.

Ранее сегодня в полицию поступило сообщение о "минировании" Центрального ж/д вокзала в Киеве.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: одесса, минирование
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 