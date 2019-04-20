Снова "минирования". В Одессе взрывчатку ищут в четырех зданиях

Фото: пресс-служба полиции

В Одессе в течение дня в полицию поступали сообщения о минировании гостиницы на улице Еврейская, Городской клинической больницы №1, торгового центра на проспекте Небесной сотни и кинотеатра по улице Верненская. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

На места выезжали правоохранители, взрывотехники и кинологи. Людей из зданий эвакуировали.

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На данный момент в больнице и гостинице, на прилегающих территориях взрывоопасных предметов не обнаружили.

Ранее сегодня в полицию поступило сообщение о "минировании" Центрального ж/д вокзала в Киеве.