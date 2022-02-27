Со стороны Беларуси нанесли ракетный удар по воинской части вблизи Владимира – ОГА

Сегодня утром со стороны Беларуси нанесен воздушно-ракетный удар по воинской части вблизи города Владимир. Информация о погибших устанавливается. Об этом в Facebook сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

Что касается остальной территории, то ситуация контролируемая, говорит Погуляйко. Граница не нарушена.

По его словам, территориальная оборона Волынской области на 100% укомплектована и обеспечена всем.

"Все работают, чтобы быть готовыми даже к худшему сценарию. Ситуация сейчас контролируема", — добавил Погуляйко.

Юрий Смирнов

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