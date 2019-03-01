"Собирали дрова": в лесу Донбасса подорвались трое мужчин

Фото: flickr СММ ОБСЕ

В Донбассе трое мужчин получили осколочные ранения в результате срабатывания взрывного устройства возле подконтрольной Украине Гродовки. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В больнице Мирнограда (бывший Димитров, - ред.) наблюдатели ОБСЕ видели двух мужчин (в возрасте 25 и 34 года) с бинтовыми повязками на руках, локтях и ногах. Медперсонал больницы сообщил, что 25 февраля в больницу поступили двое мужчин с несколькими осколочными ранениями.

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Медицинские работники также добавили, что третий 29-летний мужчина также поступил в больницу с осколочными ранениями ног, грудной клетки и правой руки и переломом кости стопы.

"Однако во время визита СММ медперсонал сообщил, что мужчина проходил медицинское обследование. Двое мужчин рассказали членам патруля миссии, что они собирали дрова в лесу возле Гродовки, когда их друг, 29-летний мужчина, наступил на устройство, которое взорвалось", - отметили в пресс-службе.

Они также добавили, что не видели никаких знаков, которые указывали на то, что в этом районе есть мины.

Полиция в Покровске сообщила наблюдателям, что по факту данного инцидента ведется расследование, и что фрагменты взрывного устройства отправлены на экспертизу.

20 мая 2018 года в Сватово Луганской области во время кошения травы подорвались на неизвестном взрывном устройстве отец и сын.