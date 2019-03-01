Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.03.2019, 10:30

"Собирали дрова": в лесу Донбасса подорвались трое мужчин

"Собирали дрова": в лесу Донбасса подорвались трое мужчин - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, пострадавшие находятся в больнице, жертв нет

Реклама
Реклама

В Донбассе трое мужчин получили осколочные ранения в результате срабатывания взрывного устройства возле подконтрольной Украине Гродовки. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В больнице Мирнограда (бывший Димитров, - ред.) наблюдатели ОБСЕ видели двух мужчин (в возрасте 25 и 34 года) с бинтовыми повязками на руках, локтях и ногах. Медперсонал больницы сообщил, что 25 февраля в больницу поступили двое мужчин с несколькими осколочными ранениями.

Реклама

Медицинские работники также добавили, что третий 29-летний мужчина также поступил в больницу с осколочными ранениями ног, грудной клетки и правой руки и переломом кости стопы.

"Однако во время визита СММ медперсонал сообщил, что мужчина проходил медицинское обследование. Двое мужчин рассказали членам патруля миссии, что они собирали дрова в лесу возле Гродовки, когда их друг, 29-летний мужчина, наступил на устройство, которое взорвалось", - отметили в  пресс-службе.

Они также добавили, что не видели никаких знаков, которые указывали на то, что в этом районе есть мины.

Полиция в  Покровске сообщила наблюдателям, что по факту данного инцидента ведется расследование, и что фрагменты взрывного устройства отправлены на экспертизу.

20 мая 2018 года в Сватово Луганской области во время кошения травы подорвались на неизвестном взрывном устройстве отец и сын.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Донбасс, взрыв, обсе, дрова, гродовка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 