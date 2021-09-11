Собрал деньги, но строить не стал. В Киеве разоблачили экс-директора строительной компании

В Киеве сообщили о подозрении бывшему директору строительно-инвестиционной компании, который собрал с инвесторов почти 2 млн грн на строительство многоквартирного дома в центре столицы, но за восемь лет работы так и не начались. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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События происходили в 2012-2013 годах. Деньги, которые покупатели квартир передавали непосредственно руководителю ООО по заключенным с ним договорам инвестирования, через кассу общества не проводились, сообщили в полиции.

Таким образом фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти 2 млн грн инвесторов, считает следствие.

Во время проведения обысков полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и компьютерную технику с информацией, указывающей на противоправную деятельность.

Бывшему директору компании сообщили о подозрении в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и незаконном обращении с оружием.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Вадим Ребрина

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