Сожгли автомобиль детектива НАБУ. Он вел дело "рюкзаков Авакова"
17.12.2020, 21:20
Фото: НАБУ
В ночь на 17 декабря во Львове неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ. В бюро не исключают, что это связано с профессиональной деятельностью сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Полиция начала расследование по статье об умышленном уничтожении имущества работника правоохранительного органа.
В НАБУ попросили свидетелей, у которых есть информация об инциденте, обращаться в Шевченковский отдел ГУ Нацполиции во Львовской области.
По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, во Львове сожгли автомобиль одного из детективов, расследовавших "дело рюкзаков Авакова".
- Осенью 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина. Они подозревались в финансовых махинациях при закупке рюкзаков для Нацгвардии.
- В июле 2018 года Специальная антикоррупционная прокуратура закрыла производство против Авакова и Чеботаря из-за отсутствия прямых доказательств их участия в деле.
- Позднее Литвин взял всю вину на себя. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года. А также возмещение ущерба на сумму около 5 000 000 гривен.
- 23 сентября 2020 года суд освободил Литвина от наказания - 11 сентября истек его испытательный срок.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии