Сожгли автомобиль детектива НАБУ. Он вел дело "рюкзаков Авакова"

В ночь на 17 декабря во Львове неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ. В бюро не исключают, что это связано с профессиональной деятельностью сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Полиция начала расследование по статье об умышленном уничтожении имущества работника правоохранительного органа.

В НАБУ попросили свидетелей, у которых есть информация об инциденте, обращаться в Шевченковский отдел ГУ Нацполиции во Львовской области.

По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, во Львове сожгли автомобиль одного из детективов, расследовавших "дело рюкзаков Авакова".

Осенью 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и предпринимателя Владимира Литвина. Они подозревались в финансовых махинациях при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

В июле 2018 года Специальная антикоррупционная прокуратура закрыла производство против Авакова и Чеботаря из-за отсутствия прямых доказательств их участия в деле.

Позднее Литвин взял всю вину на себя. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года. А также возмещение ущерба на сумму около 5 000 000 гривен.

23 сентября 2020 года суд освободил Литвина от наказания - 11 сентября истек его испытательный срок.

Вадим Ребрина

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