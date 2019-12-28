Сотрудников Администрации портов подозревают в растрате $20 млн

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ разоблачила должностных лиц госпредприятия Администрация морских портов якобы на растрате более $20 млн при проведении дноуглубительных работ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что должностные лица допустили злоупотребления при заказе строительных услуг для объектов морской инфраструктуры.

"Возможно, они оказали противоправные преференции иностранной компании", - уточнили в СБУ.

Проходили следственные действия в помещениях ГП Администрация морских портов Украины, его филиалах и по месту жительства чиновников учреждения в Киеве, Одессе и Одесской области.

Фото: ssu.gov.ua

По материалам СБУ начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что НАБУ проверяет сделки в морских портах АМПУ с 2015 по 2017 годы.

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