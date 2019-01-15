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15.01.2019, 11:40

Спецслужбы РФ пытались завербовать предпринимателя Харькова - СБУ

Спецслужбы РФ пытались завербовать предпринимателя Харькова - СБУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По данным СБУ, информацию о местах дислокации ВСУ украинец должен был лично сообщать российским кураторам

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередную попытку российских спецслужб вербовки украинского предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ обратился частный предприниматель из Харькова, который занимается товарным перевозками в Россию.

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Мужчина сообщил, что в апреле 2018 года во время оформления груза на российской таможне он был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

Представители российской спецслужбы, угрожая конфискацией груза и транспортного средства и привлечением к уголовной ответственности по сфабрикованному делу, заставили его подписать обязательства о тайном сотрудничестве.

По заданию российских  спецслужб, через личные связи в таможенных и пограничных органах мужчина должен был собирать информацию о местах дислокации, численности и направлениях передвижения украинских военных на приграничных территориях, сведения о персональном составе пограничных нарядов, сотрудников СБУ в составе этих подразделений.

"Полученную информацию украинец должен был лично сообщать кураторам во время поездок", - уточнили в пресс-службе.

Вернувшись в Украину мужчина сразу обратился в управление Службы безопасности Украины в Харьковской области и сообщил о факте своей вербовки спецслужбами РФ. 

4 июня 2018 года СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Луганской области так называемыми спецслужбами террористической организации ЛНР.

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Теги: молодые предприниматели, ВСУ, сбу, рф, вербовка, дислокация всу
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