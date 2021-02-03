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Суд отпустил ветерана Правого сектора, арестованную за сходство с боевиком на фотографии

03.02.2021, 19:58
Суд отпустил ветерана Правого сектора, арестованную за сходство с боевиком на фотографии - Фото
Виктория Котеленец (Фото: facebook.com/bilozerska)

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи участницу Добровольческого батальона Правый сектор и ветерана Викторию Котеленец с позывным "Фортуна", поскольку экспертиза установила, что это не она конвоировала украинских пленных на "параде" в оккупированном Донецке в 2014 году. Об этом сообщило в Facebook адвокатское объединение Ореховский и Коломиец.

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"Прокуроры упорно обманывали суд, рассказывая, что во время обыска изъяли МОН-50 и гранатометы (забыв сказать, что это макеты). Но основное их доказательство – легкомысленно сделанная портретная экспертиза, по единственному методу визуального сопоставления", – добавили адвокаты.

Защита Котеленец подала в суд собственную экспертизу, в которой применены пять методов сравнения и которая доказала, что украинских пленных в Донецке конвоировала не Виктория Котеленец, а участница террористической организации ДНР Ольга Сухова. 

Данные экспертизы (Фото: facebook.com/OKlegal.ua)

Котеленец задержали 19 декабря 2020 года в Киеве. Следователи считали, что она похожа на боевика ДНР, которая 24 августа 2014-го конвоировала украинских пленных в Донецке.

Боевик в Донецке (Фото: facebook.com/bilozerska)

Сообщалось, что на Котеленец указали четверо свидетелей – бывшие пленные из этого "парада". Родные Виктории уверяли, что во время "парада" она была в России в лагере для беженцев.

Адвокат Котеленец говорил, что свидетелям, которые якобы узнали Викторию среди конвоиров "парада", показывали фото четырех женщин, из которых похожим на "конвоира" из Донецка было только фотография Котеленец.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявляла о готовности взять Котеленец на поруки.

Наталия Медведева
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Донбасс правый сектор Виктория Котеленец

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