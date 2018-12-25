"Святой Николай" ругался и поливал людей глинтвейном: видео

Фото: скриншот видео

23 декабря в Житомире в Домике святого Николая произошел конфликт между членом исполнительного комитета горсовета Верой Гринишиной и пресс-секретарем "Русского содружества" Русланом Морозом, исполняющим роль святого. Об этом сообщила в Facebook Гринишина.

По рассказу чиновницы, которая записала инцидент на видео, она обратила внимание, что известный в городе сторонник "русского мира" работает "святым Николаем" и спросила у него, кто его назначил на эту роль. В ответ Мороз, как видно на записи, обозвал Гринишину проституткой, вызвал полицию, стал хватать за руки, не выпускал из праздничного домика и облил глинтвейном.

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В итоге Гринишина написала заявление в полицию. А Мороз обвинил ее в том, что она опубликовала видео без начала. По словам Мороза, Гринишина первая начала с него срывать костюм.

23 декабря глава управления культуры Житомирского городского совета Нина Рябенко сообщила в Facebook, что Мороза "за неприемлемое поведение" уволили исполнителя роли святого Николая, а на его место уже нашли другого человека.