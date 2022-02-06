Траулер сбросил у берегов Франции груз дохлой рыбы, экологи говорят об умысле – фото

Голландский траулер Margiris сбросил у берегов Франции груз дохлой рыбы. Владелец утверждает, что это произошло из-за разрыва трала, но экологи утверждают, что судно просто избавилось от нерентабельного улова.

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Французское отделение международной общественной инициативы Sea Shepherd опубликовало 3 февраля в Twitter фотографии огромного скопления мертвой рыбы на морской поверхности с пояснением: "Это то, что происходит прямо сейчас в Бискайском заливе у Ла-Рошели. В этом районе работают четыре перерабатывающих траулера, в том числе Margiris, второй по величине траулер в мире (запрещен в Австралии)".

Министр рыболовства Франции Анник Жирарден заявила, что фотографии были "шокирующими" и что будет проведено расследование обстоятельств, которые привели к инциденту.

Комиссар ЕС по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс также заявил, что намерен выявить "полную информацию и доказательства по этому случаю".

По утверждению владельца судна Margiris, которое цитирует польская Rzeczpospolita, потеря улова была вызвана разрывом трала, что случается "очень редко". Он также сообщает, что "в соответствии с законодательством ЕС, событие было зарегистрировано в судовом журнале и доведено до сведения властей Литвы, под флагом которой ходит судно".

Экологи из Sea Shepherd считают, что инцидент не был случайностью, и что траулер просто сбросил в море рыбу, обработка которой на судне нерентабельна. Судя по снимкам, речь идет о большом количестве путассу (подвид трески). Подобный сброс улова запрещен законодательством Евросоюза.

В 2012 году траулеру Margiris из-за протестов экологов был запрещен лов рыбы в промышленной морской зоне Австралии.

В 2017 году государственный океанический рыболовный флот Украины перечислил в бюджет 26,6 млн грн.

Сергей Бережной

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