Три украинца ограбили банкоматы Сбербанка в Боснии и Герцеговине

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Три гражданина Украины ограбили банкоматы российского Сбербанка в Боснии и Герцеговине. Об этом пишет Sarajevo Times.

Сообщается, что за 53 часа украинцы украли из банкоматов 2,7 млн конвертируемых марок Боснии и Герцеговины (около $1,5 млн). Хотя некоторые из банкоматов опустели в течение рабочего дня в прошлую пятницу, российский Сбербанк ничего не заметил, и только в понедельник, на следующий день после того, как полиция арестовала двух из трех украинцев, они отправили в Банковское агентство сообщение о том, что кто-то украл деньги.

Официально Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину через Сербию на пограничном переходе Сепак 31 января. 2 февраля около 12:20 Бойко и Зайцев были арестованы после того, как полиция случайно их обнаружила. Титаренко удалось скрыться, и у местной полиции есть информация, что он въехал в Венгрию днем ​​позже. Около 100 000 марок нашли у Зайцева и Бойко, оставшиеся 2,6 млн пропали и до сих пор не найдены.

Арестованные украинцы не сотрудничали с полицией и не раскрыли подробности и причины своих действий.

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