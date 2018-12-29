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29.12.2018, 12:26

У 17-летнего студента полиция нашла АК, гранатомет и тротил: фото

У 17-летнего студента полиция нашла АК, гранатомет и тротил: фото - Фото
Фото: Нацполиция

При задержании у студента в рюкзаке нашли гранаты, а при обыске его квартиры - целый арсенал оружия

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В Днепровской области правоохранительные органы задержали студента колледжа и в ходе обыска его квартиры изъяли целый арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что при первом задержании у парня в рюкзаке сотрудники полиции нашли 4 гранаты и 4 тротиловые шашки.

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Впоследствии, в ходе обыска его квартиры в Херсоне были изъяты 9 гранат, 13 запалов, 18 тротиловых шашек, подствольный гранатомет, автомат Калашникова и патроны к нему.

Фото: Нацполиция

Уже открыто уголовное производство. Сейчас проводятся следственные действия по установлению всех причастных к хранению и поставке оружия.

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Теги: хранение боеприпасов, оружие, Нацполиция, студент
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