У 17-летнего студента полиция нашла АК, гранатомет и тротил: фото

Фото: Нацполиция

В Днепровской области правоохранительные органы задержали студента колледжа и в ходе обыска его квартиры изъяли целый арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что при первом задержании у парня в рюкзаке сотрудники полиции нашли 4 гранаты и 4 тротиловые шашки.

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Впоследствии, в ходе обыска его квартиры в Херсоне были изъяты 9 гранат, 13 запалов, 18 тротиловых шашек, подствольный гранатомет, автомат Калашникова и патроны к нему.

Фото: Нацполиция

Уже открыто уголовное производство. Сейчас проводятся следственные действия по установлению всех причастных к хранению и поставке оружия.

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