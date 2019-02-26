Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.02.2019, 14:07

Полиция: У Одессы задержали автобусы с вооруженными людьми - фото

Полиция: У Одессы задержали автобусы с вооруженными людьми - фото - Фото
Фото: facebook.com/ruslan.forostyaк

В полиции отметили, что следователи выясняют, кто именно и с какой целью направил в Одессу из Киева "группу проплаченных молодых людей"

Реклама
Реклама

В Одесской области сотрудники Нацполиции задержали автобусы, в которых находились проплаченные группы молодых людей. Об этом в Facebook сообщил советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине Мари Йованович, спецпредставитель по Украине господин Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец Дональд Кук, нашлись дегенераты, которые решили "пошатать трубу", - отметил Форостяк.

Реклама

По его словам, работа оперативников заключается в том, чтобы выяснить, кто именно и с какой целью направил сегодня в Одессу из Киева группу проплаченных молодых людей.

Он уточнил, что они недавно были замечены в других регионах, где "осуществляли непонятные провокации имитируя протесты праворадикальных сил под флагом какой-то Традиции и порядок".

"Сейчас выясняются их личности, их намерения и кто заказчик. Заказчик, уверен, также будет установлен", - подчеркнул Форостяк.

26 февраля в полицию поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми.

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, одесса, титушки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 