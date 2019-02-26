Полиция: У Одессы задержали автобусы с вооруженными людьми - фото

Фото: facebook.com/ruslan.forostyaк

В Одесской области сотрудники Нацполиции задержали автобусы, в которых находились проплаченные группы молодых людей. Об этом в Facebook сообщил советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине Мари Йованович, спецпредставитель по Украине господин Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец Дональд Кук, нашлись дегенераты, которые решили "пошатать трубу", - отметил Форостяк.

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По его словам, работа оперативников заключается в том, чтобы выяснить, кто именно и с какой целью направил сегодня в Одессу из Киева группу проплаченных молодых людей.

Он уточнил, что они недавно были замечены в других регионах, где "осуществляли непонятные провокации имитируя протесты праворадикальных сил под флагом какой-то Традиции и порядок".

"Сейчас выясняются их личности, их намерения и кто заказчик. Заказчик, уверен, также будет установлен", - подчеркнул Форостяк.

26 февраля в полицию поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми.