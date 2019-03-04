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04.03.2019, 15:30

Скандал в детском центре в Одессе: за детьми подглядывали в душе

Скандал в детском центре в Одессе: за детьми подглядывали в душе - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Представители Денисовой гвоорят, что за детьми наблюдали, когда те принимали душ, кормили едой с тараканами и заставляли посещать воскресную школу

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Представители омбудсмена Людмилы Денисовой нашли ряд существенных нарушений в одесском Центре социально-психологической реабилитации детей, они назвали условия содержания там "приближенными к тюремным". Об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Представители Денисовой подробно обследовали все помещения и провели углубленные конфиденциальные беседы с детьми.

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"В учреждении дети живут в условиях приближенных к тюремным", - утверждают правозащитники.

Согласно сообщению, дети не имеют возможности пользоваться мобильными телефонами, интернетом и карманными средствами. Те, у кого есть телефон, могут звонить родным только раз в неделю в течение 15 минут.

Детей подвергают ежедневным обыскам на предмет "запрещенных вещей".

Мониторы на месте нашли подтверждение жалобам детей на еду с тараканами и волосами.

Дети лишены возможности получать любые передачи от родственников.

Зафиксированы многочисленные случаи буллинга детей как со стороны администрации, так и со стороны других детей, на которые не реагирует руководство центра.

Кроме того, отмечают у омбудсмена, грубо нарушается приватность детей.

"Администрация учреждения наблюдает за детьми во время принятия душа", - сказано в сообщении.

Принимать душ и менять одежду детям разрешают только раз в неделю. Также им не позволяют носить собственную одежду, а только ту, которую выдают, рассказали сотрудники офиса омбудсмена.

По их словам, дети утверждают, что им не дают отправлять любую корреспонденцию, в том числе заявления в полицию.

"Дети жаловались, что их заставляют посещать воскресную церковную школу, что противоречит ст. 35 Конституции Украины", - сказано в сообщении. Их лишают прогулок и применяют наказание в виде физических упражнений.

У омбудсмена говорят, что подробный отчет по результатам мониторинга будет направлен главе Одесского горсовета, которому подчиняется Центр социально-психологической реабилитации детей.

При этом в пресс-службе офиса омбудсмена корреспонденту LIGA.net не смогли сказать, направлено ли сообщение в полицию о происходящем в учреждении. 

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Теги: одесса, дети, омбудсмен, реабилитация, права
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