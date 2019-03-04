Скандал в детском центре в Одессе: за детьми подглядывали в душе

Представители омбудсмена Людмилы Денисовой нашли ряд существенных нарушений в одесском Центре социально-психологической реабилитации детей, они назвали условия содержания там "приближенными к тюремным". Об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена.
Представители Денисовой подробно обследовали все помещения и провели углубленные конфиденциальные беседы с детьми.
"В учреждении дети живут в условиях приближенных к тюремным", - утверждают правозащитники.
Согласно сообщению, дети не имеют возможности пользоваться мобильными телефонами, интернетом и карманными средствами. Те, у кого есть телефон, могут звонить родным только раз в неделю в течение 15 минут.
Детей подвергают ежедневным обыскам на предмет "запрещенных вещей".
Мониторы на месте нашли подтверждение жалобам детей на еду с тараканами и волосами.
Дети лишены возможности получать любые передачи от родственников.
Зафиксированы многочисленные случаи буллинга детей как со стороны администрации, так и со стороны других детей, на которые не реагирует руководство центра.
Кроме того, отмечают у омбудсмена, грубо нарушается приватность детей.
"Администрация учреждения наблюдает за детьми во время принятия душа", - сказано в сообщении.
Принимать душ и менять одежду детям разрешают только раз в неделю. Также им не позволяют носить собственную одежду, а только ту, которую выдают, рассказали сотрудники офиса омбудсмена.
По их словам, дети утверждают, что им не дают отправлять любую корреспонденцию, в том числе заявления в полицию.
"Дети жаловались, что их заставляют посещать воскресную церковную школу, что противоречит ст. 35 Конституции Украины", - сказано в сообщении. Их лишают прогулок и применяют наказание в виде физических упражнений.
У омбудсмена говорят, что подробный отчет по результатам мониторинга будет направлен главе Одесского горсовета, которому подчиняется Центр социально-психологической реабилитации детей.
При этом в пресс-службе офиса омбудсмена корреспонденту LIGA.net не смогли сказать, направлено ли сообщение в полицию о происходящем в учреждении.