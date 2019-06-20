Убийство Даши Лукьяненко: МВД назвало основную версию

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Основной версией убийства девочки в Одесской области является убийство на сексуальной почве. Об этом Министерство внутренних дел сообщает в Facebook.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, что тело девочки сейчас находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы.

"В качестве основной причины убийства Дарьи Лукьяненко полиция рассматривает убийство на сексуальной почве. Главным подозреваемым является 26-летний житель Ивановки. Он сейчас дает показания. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы", - подчеркнул глава Нацполиции.

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что полиция собрала всю необходимую информацию, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школы 13 июня и выяснить все обстоятельства убийства.

Девочку почти целую неделю искали полиция, волонтеры и неравнодушные люди. Вчера, 19 июня, в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело девочки.