Убийство мэра в Крыму в 2013-м: полиция заявила о задержании киллера

Во Львове задержали подозреваемого в убийстве мэра поселкового совета Крыма в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

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Речь идет о событии восьмилетней давности. В феврале 2013-го мужчина расстрелял автомобиль, в котором находился мэр одного из курортов Крыма. После этого правоохранители нашли сожженной машину, которую киллер угнал накануне, а также оружие. Правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался житель Львова. Он уехал из страны, чтобы избежать ответственности, и был объявлен в розыск.

По данным полиции, несколько дней назад оперативники получили информацию, что разыскиваемый сейчас находится во Львовской области.

Подозреваемого в убийстве мэра задержали 21 сентября во Львове. У него также провели обыски, в ходе которых нашли различное оружие и патроны, поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны, и "черновые" записи.

Правоохранители открыли дело о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, также сейчас проверяется причастность задержанного к другим преступлениям. Меру пресечения фигуранту дела об убийстве мэра будут избирать сегодня, 23 сентября.

Правоохранители не называют имен, но описанное преступление схоже с делом об убийстве мэра Симеиза в 2013-м.

26 февраля 2013 года в Крыму убили мэра курортного поселка Симеиз – 41-летнего Кирилла Костенко. Это произошло возле здания местной администрации. Мэр приехал на работу, но не успел даже выйти из машины – его расстреляли из автомата. Костенко получил четыре ранения и скончался на месте.

Позже правоохранители нашли сожженный автомобиль ВАЗ с поврежденным автоматом. Основная версия убийства поселкового головы – его профдеятельность. Также известно, что Костенко фигурировал в земельных скандалах.

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Оксана Житнюк

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