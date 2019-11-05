Убийство ребенка полицейским: В ГБР заявили о неосторожности

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком окончательное подозрение в убийстве по неосторожности предъявлено инспектору полиции. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава ГБР Роман Труба.

Он рассказал, что в тот день компания договорилась пострелять по мишени из огнестрельного оружия.

По результатам экспертизы, между стрелявшим и ребенком было 80 метров.

"Инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела 52 метра, попала в вершину камня, совершила рикошет, пролетела еще 33 метра и попала в голову мальчика", - рассказал глава ГБР.

По его словам, полицейский стрелял по мишени, которая находилась перед лесопосадкой, и не видел домов и детей, которые находились за ней. Вместе с тем, говорит Труба, он должен был предвидеть последствия.

Инспектору полиции предъявлено подозрение в убийстве по неосторожности.

Всем четверым фигурантам дела объявлены окончательные подозрения в грубом нарушении общественного порядка с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении оружия без разрешения.

Кроме того глава ГБР признался, что следователи так и не нашли оружие, из которого стреляли в мальчика, хотя "сделали для этого все возможное". Вместе с тем этот факт, по словам Трубы, не повлияет на ход расследования.

Об убийстве Кирилла Тлявова читайте в материале - Тема дня. Убийство ребенка: что произошло и при чем тут Аваков