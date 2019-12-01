Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Убийство ребенка в Киеве. Стало известно, на кого покушались

Убийство ребенка в Киеве. Стало известно, на кого покушались - Фото
Вячеслав Соболев (фото - facebook.com/vyacheslav.sobolev.73)
01.12.2019, 19:38

Депутат сообщил, что во время стрельбы был убит его сын

За рулем автомобиля, по которому стреляли на улице Льва Толстого в Киеве, находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Об этом он сказал в комментарии ТСН.

Также он сообщил, что во время стрельбы был убит его сын.

Другие подробности Соболев сообщать отказался.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Соболев с семьей выезжал на своем Range Rover от ресторана "Марио" на улице Льва Толстого (по предварительной информации, Соболев является владельцем этого заведения, - ред.). В этот момент убийца подбежал к машине и произвел выстрел.

Вячеслав Соболев  - уроженец Енакиево. Создатель одной из первых торговых сетей в Донецке "Обжора". В 2010-2011 годах был заместителем главы НАК Нафтогаз. В 2015 г избран депутатом Киевского облсовета от Блока Петра Порошенко.

Младший сын Соболева родился в 2016 году. Кроме него у депутата еще четверо детей.

Сегодня, около 17:00, в центре Киева, на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, обстреляли автомобиль Range Rover, в котором находились мужчина с ребенком. Ребенок скончался от полученного ранения.

По информации правоохранителей, мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Водитель не пострадал.

Напишите нам
убийство ресторан Вячеслав Соболев марио
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 