Убийство ребенка в Киеве. Стало известно, на кого покушались

Вячеслав Соболев (фото - facebook.com/vyacheslav.sobolev.73)

За рулем автомобиля, по которому стреляли на улице Льва Толстого в Киеве, находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Об этом он сказал в комментарии ТСН.

Также он сообщил, что во время стрельбы был убит его сын.

Другие подробности Соболев сообщать отказался.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Соболев с семьей выезжал на своем Range Rover от ресторана "Марио" на улице Льва Толстого (по предварительной информации, Соболев является владельцем этого заведения, - ред.). В этот момент убийца подбежал к машине и произвел выстрел.

Вячеслав Соболев - уроженец Енакиево. Создатель одной из первых торговых сетей в Донецке "Обжора". В 2010-2011 годах был заместителем главы НАК Нафтогаз. В 2015 г избран депутатом Киевского облсовета от Блока Петра Порошенко.



Младший сын Соболева родился в 2016 году. Кроме него у депутата еще четверо детей.

Сегодня, около 17:00, в центре Киева, на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, обстреляли автомобиль Range Rover, в котором находились мужчина с ребенком. Ребенок скончался от полученного ранения.

По информации правоохранителей, мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Водитель не пострадал.