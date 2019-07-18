Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.07.2019, 16:33

Убийство ребенка в Киевской области: еще одно подозрение и арест

Убийство ребенка в Киевской области: еще одно подозрение и арест - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)

Подозрение объявили несовершеннолетнему сыну одного из фигурантов

Голосеевский суд принял решение отправить в СИЗО на два месяца третьего подозреваемого по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. Об этом из зала суда сообщает журналист Insider.

Имя третьего подозреваемого - Дмитрий Кривошей.

Его адвокат в зале суда заявил, что Кривошей не знает, где находится оружие, из которого был убит ребенок.

"Я действительно стрелял, два выстрела совершил, но стрелял в столбовую часть, где поле. Я не причинял никому вреда", - сказал сам Кривошей.

Прокурор заявил, что ему предъявлено подозрение в хулиганстве, а не убийстве, как первым двум подозреваемым. "Если он говорит, что сделал несколько выстрелов в опору. Орган досудебного расследования утверждает, что это было именно хулиганство", - сказал прокурор.

При этом в пресс-службе Государственного бюро расследований Украинской правде сказали, что объявили подозрение четырем лицам. Как известно, четвертым стрелявшим был несовершеннолетний сын одного из подозреваемых.

Вчера в полиции сообщили, что по делу об убийстве Кирилла Тлявова к ответственности привлекли 12 сотрудников полиции. Шестеро из них уволены. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: убийство, Кирилл Тлявов, дмитрий кривошей
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 