Убийство ребенка в Киевской области: еще одно подозрение и арест

Арест (фото - depositphotos.com)

Голосеевский суд принял решение отправить в СИЗО на два месяца третьего подозреваемого по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. Об этом из зала суда сообщает журналист Insider.

Имя третьего подозреваемого - Дмитрий Кривошей.

Его адвокат в зале суда заявил, что Кривошей не знает, где находится оружие, из которого был убит ребенок.

"Я действительно стрелял, два выстрела совершил, но стрелял в столбовую часть, где поле. Я не причинял никому вреда", - сказал сам Кривошей.

Прокурор заявил, что ему предъявлено подозрение в хулиганстве, а не убийстве, как первым двум подозреваемым. "Если он говорит, что сделал несколько выстрелов в опору. Орган досудебного расследования утверждает, что это было именно хулиганство", - сказал прокурор.

При этом в пресс-службе Государственного бюро расследований Украинской правде сказали, что объявили подозрение четырем лицам. Как известно, четвертым стрелявшим был несовершеннолетний сын одного из подозреваемых.

Вчера в полиции сообщили, что по делу об убийстве Кирилла Тлявова к ответственности привлекли 12 сотрудников полиции. Шестеро из них уволены.