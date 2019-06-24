Убийство рома во Львове: полиция не нашла расизма в преступлении

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Следствие по делу об убийстве рома Давида Поппа во Львове не считает, что это преступление совершено на почве ненависти. Об этом заявил заместитель начальника отдела ювенальной юстиции прокуратуры Львовской области Юрий Матлах, сообщает Hromadske.

По его словам, следствие проверяло эту версию, но доказательств не нашло.

"В ходе досудебного расследования не нашли каких-либо доказательств наличия какого-либо расизма или национализма в действиях обвиняемых", - сказал Матлах.

По его словам, группа молодых людей, которая напала на лагерь ромов во Львове год назад, не является преступной организацией, в которой можно было разграничить исполнителя, пособника и подстрекателя.

По мнению адвоката потерпевших Дмитрия Швеца, государство скрывает проблему преступлений на почве расовой, национальной или религиозной ненависти. Он говорит, что приговоров по этой статье УК в Украине почти нет.

Всего по делу о нападении на ромов во Львове судят 14 человек, трех обвиняют в совершении умышленного убийства, остальные - в хулиганстве.

23 июня 2018 г на окраине Львова члены незарегистрированной ультраправой организации Трезвая и злая молодежь напали на лагерь представителей ромской национальности. О том, что подозреваемые являются членами этой организации, сообщили сами полицейские. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина. Полиция задержала подозреваемых. Им по 16-17 лет, все - жители Львова.