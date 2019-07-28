Убийство "Сармата": названа дата первого заседания суда

Виталий Олешко (фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Обвинительный акт по вероятным исполнителям и организаторам убийства ветерана АТО и общественного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" направлен в суд. Теперь дело будет слушаться в Бердянском районном суде - территориально по месту совершения преступления. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Громадське.

Первое заседание в Бердянском районном суде состоится в понедельник, 29 августа, на нем будут решать вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиринков - вероятные исполнители.

31 июля 2018 года в Бердянске застрелили "Сармата". Сигида был задержан в Бердянске 14 сентября 2018 года. Спустя три месяца задержали также Евгения Бродского: его подозревают в заказе убийства.

По словам журналистки Натальи Седлецкой, друзья Олешко убеждены: его убили за противоборство с местной властью и нардепом Александром Пономаревым. Последнего СМИ называют тем, кто "по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры".