Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.01.2019, 16:36

Убийство "Сармата": суд оставил под стражей одного из заказчиков

Убийство "Сармата": суд оставил под стражей одного из заказчиков - Фото
Виталий Олешко (фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Вероятного организатора убийства в Бердянске участника АТО Виталия Олешко Михаила Сигиду суд оставил под стражей до 20 января

Реклама
Реклама

До 20 января Запорожский апелляционный суд оставил под стражей без права внесения залога подозреваемого-соорганизатора убийства экс-бойца АТО Виталия Олешко ("Сармата"). Об этом сообщил у себя в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Его преступные влиятельные связи не помогли. Как не помогла и "благодарность за хорошую работу" с его кафе, на которую указывала защита", - отметил Аброськин.

Реклама

Аброськин уточнил LIGA.net, что речь идет о Михаиле Сигиде.

17 декабря Аброськин сообщал, что сотрудники полиции задержали жителя Днепра, которого подозревают в организации убийства Олешко.

31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области. Еще одного мужчину задержали в Бердянске. 

3 августа в Бердянске суд арестовал двоих подозреваемых Артема Матюшина и Николая Ломаку на 60 суток без права внесения залога.


Отправить:
Распечатать:
Теги: Вячеслав Аброськин, виталий олешко, сармат, михаил сигида
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 