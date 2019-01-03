Убийство "Сармата": суд оставил под стражей одного из заказчиков

Виталий Олешко (фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

До 20 января Запорожский апелляционный суд оставил под стражей без права внесения залога подозреваемого-соорганизатора убийства экс-бойца АТО Виталия Олешко ("Сармата"). Об этом сообщил у себя в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Его преступные влиятельные связи не помогли. Как не помогла и "благодарность за хорошую работу" с его кафе, на которую указывала защита", - отметил Аброськин.

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Аброськин уточнил LIGA.net, что речь идет о Михаиле Сигиде.



17 декабря Аброськин сообщал, что сотрудники полиции задержали жителя Днепра, которого подозревают в организации убийства Олешко.

31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля. Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области. Еще одного мужчину задержали в Бердянске.

3 августа в Бердянске суд арестовал двоих подозреваемых Артема Матюшина и Николая Ломаку на 60 суток без права внесения залога.



