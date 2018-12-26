Убийство Шеремета: власть не говорит, к чему привела "ниточка"

Правоохранители не говорят, к каким результатам в деле убийства журналиста Павла Шеремета привела "ниточка", о которой заявлял генпрокурор Юрий Луценко. Об этом сообщает Украинская правда.
В ответах от Генпрокуратуры и Нацполиции следствие ссылается на тайну следствия.
"Сообщаем, что в настоящее время в данном уголовном производстве проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление", – ответили в полиции.
Прокуратура добавила, что ни одного человека в ходе расследования не задерживали и не сообщали о подозрении.
Других подробности правоохранители называть не стали. Полиция объяснила это уголовной ответственностью за разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, ГПУ – ограничением доступа к информации.
"Украинская правда в конце ноября обращалась к следствию с такими вопросами: о какой "ниточке" говорил в августе генеральный прокурор, к чему или кому она привела, какие следственные действия сейчас происходят в деле, известны ли имена возможных исполнителей и заказчиков убийства", - отмечается в сообщении.
Читайте также: Порошенко о раскрытии убийства Шеремета: Я не Господь Бог
22 ноября УП направила запрос президенту Петру Порошенко с просьбой сообщить, как часто он заслушивает доклады правоохранителей по делу Шеремета и когда делал это в последний раз, сообщали ли ему о прогрессе в расследовании.
Такие же вопросы были направлены главе Администрации президента Игорю Райнину.
В течение месяца ответ от президента и АП не пришел.
21 августа 2018 года Луценко заявил, что Генпрокуратура располагает информацией, которая может вывести на исполнителей и на заказчиков убийства Шеремета, уточнив "имеем одну ниточку".
20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.