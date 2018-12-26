Убийство Шеремета: власть не говорит, к чему привела "ниточка"

Павел Шеремет (фото - скриншот видео)

Правоохранители не говорят, к каким результатам в деле убийства журналиста Павла Шеремета привела "ниточка", о которой заявлял генпрокурор Юрий Луценко. Об этом сообщает Украинская правда.

В ответах от Генпрокуратуры и Нацполиции следствие ссылается на тайну следствия.

Реклама

"Сообщаем, что в настоящее время в данном уголовном производстве проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление", – ответили в полиции.

Прокуратура добавила, что ни одного человека в ходе расследования не задерживали и не сообщали о подозрении.

Других подробности правоохранители называть не стали. Полиция объяснила это уголовной ответственностью за разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, ГПУ – ограничением доступа к информации.

"Украинская правда в конце ноября обращалась к следствию с такими вопросами: о какой "ниточке" говорил в августе генеральный прокурор, к чему или кому она привела, какие следственные действия сейчас происходят в деле, известны ли имена возможных исполнителей и заказчиков убийства", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Порошенко о раскрытии убийства Шеремета: Я не Господь Бог

22 ноября УП направила запрос президенту Петру Порошенко с просьбой сообщить, как часто он заслушивает доклады правоохранителей по делу Шеремета и когда делал это в последний раз, сообщали ли ему о прогрессе в расследовании.

Такие же вопросы были направлены главе Администрации президента Игорю Райнину.

В течение месяца ответ от президента и АП не пришел.

21 августа 2018 года Луценко заявил, что Генпрокуратура располагает информацией, которая может вывести на исполнителей и на заказчиков убийства Шеремета, уточнив "имеем одну ниточку".

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.