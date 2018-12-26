Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.12.2018, 13:15

Убийство Шеремета: власть не говорит, к чему привела "ниточка"

Убийство Шеремета: власть не говорит, к чему привела "ниточка" - Фото
Павел Шеремет (фото - скриншот видео)

В ответах от Генпрокуратуры и Нацполиции следствие ссылается на тайну следствия в раскрытии убийства журналиста

Реклама
Реклама

Правоохранители не говорят, к каким результатам в деле убийства журналиста Павла Шеремета привела "ниточка", о которой заявлял генпрокурор Юрий Луценко. Об этом сообщает Украинская правда.

В ответах от Генпрокуратуры и Нацполиции следствие ссылается на тайну следствия.

Реклама

"Сообщаем, что в настоящее время в данном уголовном производстве проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление", – ответили в полиции.

Прокуратура добавила, что ни одного человека в ходе расследования не задерживали и не сообщали о подозрении.

Других подробности правоохранители называть не стали. Полиция объяснила это уголовной ответственностью за разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, ГПУ – ограничением доступа к информации.

"Украинская правда в конце ноября обращалась к следствию с такими вопросами: о какой "ниточке" говорил в августе генеральный прокурор, к чему или кому она привела, какие следственные действия сейчас происходят в деле, известны ли имена возможных исполнителей и заказчиков убийства", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Порошенко о раскрытии убийства Шеремета: Я не Господь Бог

22 ноября УП направила запрос президенту Петру Порошенко с просьбой сообщить, как часто он заслушивает доклады правоохранителей по делу Шеремета и когда делал это в последний раз, сообщали ли ему о прогрессе в расследовании.

Такие же вопросы были направлены главе Администрации президента Игорю Райнину.

В течение месяца ответ от президента и АП не пришел.

21 августа 2018 года Луценко заявил, что Генпрокуратура располагает информацией, которая может вывести на исполнителей и на заказчиков убийства Шеремета, уточнив "имеем одну ниточку".

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, юрий луценко, Павел Шеремет, убийство шеремета
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 