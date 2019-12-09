Убийство волонтера в Бахмуте: суд по мере пресечения сорвали

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Суд по изменению меры пресечения одному из подозреваемых в убийстве Бахмутского волонтера Артема Мирошниченко перенесли на 11 декабря из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Сейчас Донецкий апелляционный суд в Бахмуте обследуют саперы. На улице ожидают скорая помощь и пожарные. Также под зданием суда находятся активисты из Бахмута и Славянска, которые приехали на заседание.

Позже прокурор Дмитрий Мешков сообщил, что сегодня заседание суда не состоится, его перенесли на 11 декабря.