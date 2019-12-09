Убийство волонтера в Бахмуте: суд по мере пресечения сорвали

Суд по изменению меры пресечения одному из подозреваемых в убийстве Бахмутского волонтера Артема Мирошниченко перенесли на 11 декабря из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Сейчас Донецкий апелляционный суд в Бахмуте обследуют саперы. На улице ожидают скорая помощь и пожарные. Также под зданием суда находятся активисты из Бахмута и Славянска, которые приехали на заседание.
Позже прокурор Дмитрий Мешков сообщил, что сегодня заседание суда не состоится, его перенесли на 11 декабря.
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Вечером 29 ноября Мирошниченко избили возле почтового отделения. Артем впал в кому. Вскоре задержали 16-летнего подозреваемого. Как сообщало ранее Свободное Радио, суд отправил его под домашний арест. Он объяснил свои действия тем, что "хотел проверить свои борцовские навыки".
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6 декабря Мирошниченко скончался в больнице Бахмута.
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По информации Радио Свобода, брат погибшего Сергей Мирошниченко убежден, что трагедия произошла из-за проукраинской позиции и общественной деятельности Артема. Бахмутские активисты утверждают: якобы есть свидетель, который слышал, что недовольство нападающих вызвало то, что Артем отвечал им по-украински.