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11.01.2019, 14:42

Убийство Вороненкова: в Москве похитили главного фигуранта

Убийство Вороненкова: в Москве похитили главного фигуранта - Фото
Денис Вороненков (фото - скриншот видео)

По данным росСМИ, в Москве похищен криминальный авторитет, подозреваемый в убийстве экс-депутата Госдумы РФ

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В Москве со стрельбой похищен украинский криминальный "авторитет" Юрий Василенко - главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает российский Росбалт.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что ресторан Базилик, где и произошел инцидент, служил Василенко как офис.

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"Вчера вечером туда вошла группа крепких мужчин, которые приказали последовать за ними. На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого "авторитета" в багажник машины и увезли в неизвестном направлении", - уточняется в сообщении.

В ночь на 11 января в квартире, которую арендовал Василенко был проведен обыск. В помещении было обнаружено несколько десятков единиц оружия и взрывчатых веществ, включая снайперские винтовки.

"Как полагают источники, именно Василенко был одним из организаторов расстрела в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Несколько других участников этой "операции" тоже ранее были убиты или исчезли", - говорится в сообщении.

Денис Вороненков был застрелен в Киеве в марте 2017 года. В убийстве также обвиняется экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, который был ранен охранником Вороненкова и позже скончался в больнице.

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Теги: Денис Вороненков, убийство депутата, криминальный авторитет, Юрий Василенко
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