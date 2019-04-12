Убийца мэра Старобельска приговорен к пожизненному заключению

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Верховный суд оставил без изменений приговоры Старобельского районного суда Луганской области и Луганского апелляционного суда. Один из убийц городского главы Старобельска Владимира Живаги приговорен по требованию прокуратуры к пожизненному заключению, а его сообщник – к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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Против заказчика ведется отдельное производство, он объявлен в розыск.

Суд учел, что совершению преступления предшествовала длительная подготовка и тщательное планирование. За убийство исполнители получили от организатора преступной группы 10000 долларов.

Решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Все соучастники были жителями Луганской области.

Следствием установлено, что один из фигурантов по делу убийства Живаго причастен к покушению на убийство главы Марковской райгосадминистрации и его жены. Они пострадали в сентябре 2014 года от выстрела из гранатомета РПГ-22 в жилой дом.

Владимир Живага, городской глава Старобельска, был убит выстрелом в голову во внутреннем дворе горисполкома вечером 22 февраля 2016 года. Первый подозреваемый в убийстве был задержан уже 27 февраля, второй - 18 апреля. 29 июня 2016 года оба были приговорены к 15 годам заключения. 18 апреля 2018 года суд частично удовлетворил апелляцию прокуратуры, приговорив к пожизненному заключению одного из исполнителей.