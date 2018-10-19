Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.10.2018, 18:52

Убийца разгуливал по Луцку из-за "нехватки мест" в колонии - ГПУ

Убийца разгуливал по Луцку из-за "нехватки мест" в колонии - ГПУ - Фото
Фото: LIGA.net

По словам замгенпрокурора, родственники погибшего "столкнулись с убийцей прямо на улице"

Реклама
Реклама

В Луцке Волынской области преступник, которого суд приговорил к лишению свободы за убийство несовершеннолетнего, оказался на свободе, потому что в колонии, где он должен был отбывать наказание, якобы не было свободных мест. Об этом в Facebook сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, наверное думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремным коридорам, потому что... вдумайтесь!!! В учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места!!!" – написал Енин.

По его словам, родственники погибшего "столкнулись с убийцей прямо на улице, а в полиции услышали объяснение об "отсутствии свободных мест в колонии".

Вместе с тем Енин сообщил, что сейчас уже осужденный этапирован в исправительную колонию.

Против "ответственных" сотрудников Нацполиции начато служебное расследование, отметил замгенпрокурора.

В сентябре в СБУ заявили о разоблачении на взятке инспектора Кропивницкой исправительной колонии, который требовала от осужденного 22 тысячи гривень за положительное решение вопроса о смягчении наказания.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, Луцк, тюрьма, колония, убийца
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Из колонии в Житомирской области сбежали двое заключенных: фото
Происшествия Из колонии в Житомирской области сбежали двое заключенных: фото
Из одесской колонии сбежали трое заключенных: фото
Происшествия Из одесской колонии сбежали трое заключенных: фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 