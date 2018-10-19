Убийца разгуливал по Луцку из-за "нехватки мест" в колонии - ГПУ

Фото: LIGA.net

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По словам замгенпрокурора, родственники погибшего "столкнулись с убийцей прямо на улице"

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В Луцке Волынской области преступник, которого суд приговорил к лишению свободы за убийство несовершеннолетнего, оказался на свободе, потому что в колонии, где он должен был отбывать наказание, якобы не было свободных мест. Об этом в Facebook сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, наверное думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремным коридорам, потому что... вдумайтесь!!! В учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места!!!" – написал Енин.

По его словам, родственники погибшего "столкнулись с убийцей прямо на улице, а в полиции услышали объяснение об "отсутствии свободных мест в колонии".

Вместе с тем Енин сообщил, что сейчас уже осужденный этапирован в исправительную колонию.

Против "ответственных" сотрудников Нацполиции начато служебное расследование, отметил замгенпрокурора.

В сентябре в СБУ заявили о разоблачении на взятке инспектора Кропивницкой исправительной колонии, который требовала от осужденного 22 тысячи гривень за положительное решение вопроса о смягчении наказания.