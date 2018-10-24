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24.10.2018, 17:41

Убийца сестры Ноздровской осужден на 7 лет без права на амнистию

Убийца сестры Ноздровской осужден на 7 лет без права на амнистию - Фото
Дмитрий Россошанский (фото - Анстасия Ноздровская/аккаунт в Facebook)

Сын подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Дмитрий Россошанский обвинен в убийстве ее сестры

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Сегодня, 24 октября, Дмитрия Россошанского, обвиняемого в совершении ДТП в 2015 году, в результате которого погибла Светлана Сапатинська - родная сестра убитой в декабре 2017 года правозащитницы Ирины Ноздровской, приговорили к семи годам лишения свободы без права на амнистию. Об этом сообщила дочь Ирины Ноздровской Анастасия в своем Facebook.

Приговор объявил Обуховский районный суд Киевской области. Адвокаты Дмитрия Россошанского могут обжаловать решение в Апелляционном суде.

Сначала дело слушал Вышгородский суд Киевской области, где, по информации журналистов, работал дядя обвиняемого - Сергей Куприенко. В 2016 году Дмитрия Россошанского отпустили под домашний арест. Сестра погибшей Ирина Ноздровская добилась, чтобы его взяли стражу, а дело передали в Обуховский суд. В мае 2017 года Россошанского приговорили к семи годам тюрьмы, Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и он надеялся выйти на свободу по амнистии.

В сети посмертно поздравляют Ирину Ноздровскую с тем, что дело доведено до логического финала. Ее дочь напомнила то, что писала сама юрист в 2016 году.

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1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала за несколько дней до этого. 8 января подозрение в убийстве было объявлено Юрию Россошанскому - отцу Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года сбил насмерть Светлану Сапатинскую, сестру Ноздровской.

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Теги: Ирина Ноздровская, убийство Ноздровской, дмитрий россошанский, светлана сапатинская
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