Убийца ветерана АТО Олейника получил 13 лет тюрьмы

Сергей Олейник (фото - его Facebook)

13 лет тюрьмы - такой срок лишения свободы получил обвиняемый в жестоком убийстве в центре Киева ветерана антитеррористической операции Сергея Олейника, командира разведки первого батальона 14-й бригады ВСУ. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

Приговор Анатолию Чивикову вынесли в Шевченковском райсуде столицы.

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Прокурор просил для обвиняемого 13 лет тюрьмы - и суд полностью поддержал позицию стороны обвинения. Родственники настаивали на 15 годах.