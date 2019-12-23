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Убийца ветерана АТО Олейника получил 13 лет тюрьмы

Убийца ветерана АТО Олейника получил 13 лет тюрьмы - Фото
Сергей Олейник (фото - его Facebook)
23.12.2019, 12:46

Резонансное уголовное дело, которое длилось 2,5 года, завершилось приговором в Шевченковском райсуде Киева

13 лет тюрьмы - такой срок лишения свободы получил обвиняемый в жестоком убийстве в центре Киева ветерана антитеррористической операции Сергея Олейника, командира разведки первого батальона 14-й бригады ВСУ. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

Приговор Анатолию Чивикову вынесли в Шевченковском райсуде столицы.

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Прокурор просил для обвиняемого 13 лет тюрьмы - и суд полностью поддержал позицию стороны обвинения. Родственники настаивали на 15 годах.

  • Убийство произошло ночью 22 июня 2017 года в сквере возле станции метро "Золотые ворота" в Киеве: мужчина заступился за своего сына. Его дважды ударили ножом - в живот и грудь.
  • Был задержан 58-летний житель Киева, ранее не судимый. У него изъяли нож и одежду со следами крови.
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ветеран АТО Сергей Олейник пригоров
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