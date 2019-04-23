Украина вернет картину за $1,5 млн, похищенную из музея Франции

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Украина вернет Франции картину, украденную из музея в городе Нанси, стоимость которой – около $1,5 млн. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Он напомнил, что 24 мая 2018 года во Франции из музея в городе Нанси был украден мировой шедевр - картина Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" 1915 года. По его словам, к поискам подключилась и украинская полиция.

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В ходе расследования установлено, что преступная группировка состояла в основном из граждан Украины. "Правонарушители, которые по мнению Нацполиции, совершили это преступление, предстали перед судом. Они арестованы", - сказал Князев.

"Кстати, 26 ноября 2018 года в Вене, Австрия, была совершена также кража - картина Ренуара... у нас есть большие основания считать, что именно эта преступная группа совершила и это преступление", - сказал он.

Князев отметил, что у членов группировки во время обысков было изъято еще шесть картин. По его словам, фото этих картин сегодня будут выложены на сайте МВД, чтобы их могли опознать владельцы.

Руководитель угрозыска Нацполиции генерал Тихонов рассказал также, что несколько месяцев назад была получена информация, что группа граждан Украины пытается найти покупателя для нескольких картин, которые в прошлом году были украдены в странах Западной Европы.

По его словам, следователи долго не могли понять, где именно преступники хранят картины. "Это продолжалось до тех пор, пока мы не получили информацию о том, что один из преступников, причастных к похищению картин из музеев Европы, также причастен к совершению убийства ювелира в марте этого года в Украине", - рассказал он.

Был проведен ряд обысков, в ходе которых у подозреваемых изъято огнестрельное оружие, гранаты, произведения искусства, среди которых картина Поля Синьяка.

26 марта в Амстердаме детектив по поиску предметов искусства Артур Бранд обнаружил работу художника Пабло Пикассо "Портрет Доры Маар", украденную 20 лет назад с яхты саудовского бизнесмена Абдулы Мохсена Абдулмалика аль-Шейха

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net