Украинская ПВО сбила российский штурмовик в окрестностях Чернигова. Пилот задержан
05.03.2022, 11:51
Сегодня в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик. Об этом в Facebook сообщает оперативное командование Севера ВСУ.
По данным главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, пилот сбитого российского самолета Су-25 задержан. "Район Забаровки. Также сегодня сбит вражеский беспилотник", – сообщил он.
4 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала войны уничтожены 37 самолетов и 37 вертолетов.
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