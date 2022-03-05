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Украинская ПВО сбила российский штурмовик в окрестностях Чернигова. Пилот задержан

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 11:51
Сегодня в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик. Об этом в Facebook сообщает оперативное командование Севера ВСУ.

По данным главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, пилот сбитого российского самолета Су-25 задержан. "Район Забаровки. Также сегодня сбит вражеский беспилотник", – сообщил он.

4 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала войны уничтожены 37 самолетов и 37 вертолетов.

Юрий Смирнов
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