Украинские саперы отличились на учениях в Канаде

Фото: mil.gov.ua

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В соревнованиях приняли участие представители 20 стран

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В Канаде украинские военнослужащие одержали победу во время соревнований по разминированию Ardent Defender-2018, в которых принимали участие представители 20 стран. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщает ведомство, целью учений была отработка полного цикла противодействия угрозам от взрывных устройств.

По результатам соревнований коллективным решением судей победителями были признаны украинские саперы.

Учения проходили с 1 по 19 октября на военной базе "Борден", что в городе Мифорд, штат Онтарио.

Ранее сообщалось, что представители Вооруженных сил Украины примут участие в одних из крупнейших в истории НАТО стратегических военных учениях Trident Juncture 2018, которые начнутся в Норвегии 25 октября. Активная фаза Trident Juncture 2018 с участием 45-тысячного контингента войск продлится до 7 ноября.