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Украинские туристы второй день не могут вылететь из Италии: фото

Украинские туристы второй день не могут вылететь из Италии: фото - Фото
Фото: Думская
10.01.2020, 12:17

Клиенты итальянского лоукоста Ernest находятся в терминале аэропорта Неаполя

160 туристов - клиентов итальянского лоукоста Ernest уже два дня не могут вылететь из Италии. Об этом пишет Думская.

Сначала итальянцы отменили рейс из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь оставшимся рейсом Неаполь - Киев.

Сегодня утром рейс должен был состояться, однако опять был отменен. Все туристы отказываются уходить и находятся в терминале неапольского аэропорта.

В октябре этого года Ernest Airlines задолжал Киевскому аэропорту имени Сикорского, поэтому диспетчерская служба не выпускала самолет компании в обратный рейс. В конце декабря итальянское агентство гражданской авиации ENAC сообщило, что Ernest Airlines лишают лицензии на авиаперевозки.

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Ernest Airlines туристы италия
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