Украинские военные на отдельных участках оттеснили врага к границе с РФ – 93 бригада
02.03.2022, 08:05
Фото - Facebook 93 бригады
Подразделения 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба бригады.
Сообщается, что холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники. Подробности и фото обещают позже.
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