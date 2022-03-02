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Украинские военные на отдельных участках оттеснили врага к границе с РФ – 93 бригада

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 08:05
Украинские военные на отдельных участках оттеснили врага к границе с РФ – 93 бригада - Фото
Фото - Facebook 93 бригады

Подразделения 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба бригады.

Сообщается, что холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники. Подробности и фото обещают позже.

Юрий Смирнов
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война 93 бригада Холодный Яр
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