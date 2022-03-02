Украинские военные на отдельных участках оттеснили врага к границе с РФ – 93 бригада

Подразделения 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба бригады.

Сообщается, что холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники. Подробности и фото обещают позже.

Юрий Смирнов

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