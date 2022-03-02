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Украинские военные зашли в Горловку и нанесли урон врагу. Но закрепиться пока не смогли

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 10:56
Украинские военные зашли в Горловку и нанесли урон врагу. Но закрепиться пока не смогли - Фото
Фото - Facebook Мілітаріст

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ зашла в оккупированную Горловку и нанесла существенный урон противнику. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в штабе ООС.

По его словам, закрепиться украинским военным, к сожалению, не удалось, поэтому бригада была вынуждена отойти. 

Однако военные намерены снова зайти в Горловку и закрепиться, уверяет собеседник.

С апреля 2014 года Горловка оккупирована российскими войсками.

Юрий Смирнов
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война Горловка
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