Украинские военные зашли в Горловку и нанесли урон врагу. Но закрепиться пока не смогли

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ зашла в оккупированную Горловку и нанесла существенный урон противнику. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в штабе ООС.

По его словам, закрепиться украинским военным, к сожалению, не удалось, поэтому бригада была вынуждена отойти.

Однако военные намерены снова зайти в Горловку и закрепиться, уверяет собеседник.

С апреля 2014 года Горловка оккупирована российскими войсками.

Юрий Смирнов

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