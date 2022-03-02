Украинские военные зашли в Горловку и нанесли урон врагу. Но закрепиться пока не смогли
02.03.2022, 10:56
Фото - Facebook Мілітаріст
95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ зашла в оккупированную Горловку и нанесла существенный урон противнику. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в штабе ООС.
По его словам, закрепиться украинским военным, к сожалению, не удалось, поэтому бригада была вынуждена отойти.
Однако военные намерены снова зайти в Горловку и закрепиться, уверяет собеседник.
С апреля 2014 года Горловка оккупирована российскими войсками.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии