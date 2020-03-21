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Умерла один из лучших социологов Украины Ирина Бекешкина

Умерла один из лучших социологов Украины Ирина Бекешкина - Фото
Ирина Бекешкина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.03.2020, 11:00

Ирине Бекешкиной было 68 лет

На 69 году ушла из жизни социолог и директор фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина. Об этом сообщили в пресс-службе Деминициатив

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В сообщении говорится, что Бекешкина "была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опросы, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами".

О причинах ее смерти не сообщается.

  • Ирина Бекешкина работала в фонде Деминициативы им. Кучерива с 1996 года и являлась автором более 100 научных работ.

Читайте одно из последних интервью, которое дала Ирина Бекешкина журналистам LIGA.net: Ирина Бекешкина: Зеленский получил сигнал, "Нет, не все можно делать"

Владислав Сердюк
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ирина бекешкина фонд Демократические инициативы им. Илька Кучерива
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