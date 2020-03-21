Умерла один из лучших социологов Украины Ирина Бекешкина

Ирина Бекешкина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На 69 году ушла из жизни социолог и директор фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина. Об этом сообщили в пресс-службе Деминициатив.

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В сообщении говорится, что Бекешкина "была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опросы, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами".

О причинах ее смерти не сообщается.

Ирина Бекешкина работала в фонде Деминициативы им. Кучерива с 1996 года и являлась автором более 100 научных работ.

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