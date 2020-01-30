В 2019 году изнасилований детей было вдвое больше, чем в 2018-м

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В 2019 году зарегистрировано 148 изнасилований несовершеннолетних, что вдвое больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

За прошлый год зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей. Из них 148 – изнасилования.

В 2020 году зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера.

В Офисе генпрокурора отметили, что все расследования сексуального насилия над несовершеннолетними находятся на контроле руководства офиса.

Там напомнили, что с начала этого года в Офисе генпрокурора работает отдел по противодействию насилию в отношении детей.

15 января gрезидент Владимир Зеленский подписал закон о введении Единого реестра лиц осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.

Apple изменила политику использования своего онлайнового хранилища iCloud, чтобы лучше бороться с распространением контента на тему сексуального насилия над детьми. Компания сообщила, что сканирует размещенные в ее сервисе фотографии.